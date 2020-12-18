Bayraklı’da hedef sıfır atık

Bayraklı Belediyesi, israfın önlenerek doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların kaynağından toplanıp geri dönüşüme kazandırılması amacıyla sıfır atık yönetimine başladı. Hizmet binalarında atıkların ayrıştırılarak toplanması için düzenlemeler yapıldı. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet eden Başkan Sandal, “İsrafı değil, tasarrufu büyütelim. Diliyoruz ki, tüm vatandaşlarımız bu konuda gereken hassasiyeti gösterir ve daha yaşanabilir bir dünyayı hep birlikte kurarız” dedi.