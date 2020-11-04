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    HaberlerEge Haberleri ‘Bayraklı’da kimse mağdur olmayacak’
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    04.11.2020 - 00:04 |

    ‘Bayraklı’da kimse mağdur olmayacak’

    Depremin ardından Bayraklı’da dayanışma ağı büyüyor, yaralar hızla sarılıyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile bir araya gelen AHBAP Derneği Kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent, Bayraklı’da bir komisyon oluşturup belediye ekipleriyle koordineli çalışacaklarını ifade etti.

    ‘Bayraklı’da kimse mağdur olmayacak’

    AHBAP olarak bin 500 koli yardımında bulunduklarını belirten Levent, “Bize destek olmak isteyenlerden de battaniye ve kuru gıda desteği istiyoruz” dedi.
    Bayraklı’da aile sıcaklığında bir dayanışma örneğinin sergilendiğini belirten Sandal ise, “Yaralarımızı hep birlikte, dayanışma içinde saracağız. Bundan sonraki süreçte şartları daha da iyileştireceğiz ve hiçbir yurttaşımızı mağdur etmeden tüm ihtiyaçlara yanıt vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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