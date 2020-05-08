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    HaberlerEge Haberleri Bayraklı’da spor alanları yenileniyor
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    08.05.2020 - 00:04 |

    Bayraklı’da spor alanları yenileniyor

    Bayraklı Belediyesi, ilçedeki tüm spor alanlarını tek tek yeniliyor. 8 mahalledeki 25 spor alanında düzenleme çalışmalarını sürdüren ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle spor sahalarının zeminine toplam 976 metreküp beton dökecek.

    Bayraklı’da spor alanları yenileniyor

    Osmangazi Mahallesi’ndeki Ahmet Taner Kışlalı Parkı içinde yapımı devam eden tenis kortunda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Serdar Sandal, spor alanının kısa sürede tamamlanarak, hizmete sunulacağını belirtti. Bürokratlardan projeyle ilgili bilgi alan Sandal, çevredeki vatandaşların da talep ve önerilerini dinledi.

    Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.
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    Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
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