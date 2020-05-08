Bayraklı’da spor alanları yenileniyor

Osmangazi Mahallesi’ndeki Ahmet Taner Kışlalı Parkı içinde yapımı devam eden tenis kortunda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Serdar Sandal, spor alanının kısa sürede tamamlanarak, hizmete sunulacağını belirtti. Bürokratlardan projeyle ilgili bilgi alan Sandal, çevredeki vatandaşların da talep ve önerilerini dinledi.