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    HaberlerEge Haberleri Bayraklı’dan 8 milli tekvandocu
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    17.02.2020 - 00:00 |

    Bayraklı’dan 8 milli tekvandocu

    Türkiye Tekvando Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’na Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün sporcuları damga vurdu. 8 tekvandocu, kazandığı başarılarla göğüsleri kabarttı

    Bayraklı’dan 8 milli tekvandocu

    Bayraklı Belediyesi, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’ndan 3 madalyayla döndü. Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden 8 sporcunun milli takımlar adına yarıştığı turnuvada; Buket Arslan, Elif Ece Burhan, Ece Eren, Yaren Şahinsoy, Yağmur Özdemir, Aşkın Çetin, Esad Kayan ve Ömer Tekin göz doldurdu. Milli sporcu olmanın gururunu yaşayan başarılı gençler gelecek için ümit verdi.

    ‘Hedefimiz, daha büyük başarılar’

    Sporculardan Ömer Tekin şampiyonanın ‘High Kick’ dalında birinci oldu. 18-30 yaş erkek takım kategorisinde de yarışan başarılı sporcu, takım arkadaşı Esad Kaya ile birlikte bu kategoride ise üçüncülük madalyasını aldı. Şampiyonada Türkiye’yi başarıyla temsil eden sporcular ve antrenörleri Süleyman Büke ile Ali Demirci, Bayraklı’daki tekvando faaliyetlerinden dolayı Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hamza Işık ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’a teşekkür etti.

    Şampiyonlar belli oldu

    2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Tekvando Yıldızlar İl Şampiyonası, Bayraklı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Müsabakalarda belediyenin sporcularından Gürkan Özger 49 kiloda birinci oldu, Eylül Yamaç 44 kiloda, Muhammed Fahri Ataç, 49 kiloda, Mavisu Toktor da 47 kiloda ikinciliği elde etti.

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