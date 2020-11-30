Bayraklı’dan taşınan Bornova’ya akın etti

30 Ekim’deki depremde yıkımın yaşandığı İzmir Bayraklı’dan taşınanlar, yakın olmasına rağmen herhangi bir hasarın olmadığı ve yeni yapıların bulunduğu komşu ilçe Bornova’yı tercih ediyor.

Genelde öğrencilerin yaşadığı ancak koronavirüsle başlayan online eğitim nedeniyle boş kalan birçok dairenin olduğu Kazımdirik Mahallesi, deprem sonrası talep patlaması yaşadı. Ailelerin yerleşebileceği ölçekteki dairelerin neredeyse tamamı dolarken, 1+0 gibi küçük çaplı az sayıdaki birkaç daire boş kaldı.

Gayrimenkul danışmanı Ömer Serkan Acun (43), “Burası 5 yaş ya da daha genç binalardan ve sitelerden oluşan bir bölge. Hem zeminin daha iyi olması hem binaların yeni olması insanların kendini güvende hissedecekleri bir bölge haline getirdi. 1+0 daireler 1400 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkıyor. 1+1 dairlerden 1600 liradan başlayıp 2 bin 500 lira bandına çıkıyor. 2+1 daireleri en ucuz bulabileceğiniz 2 bin lira bandıdır, onu da bulabilirseniz. 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Satılık fiyatları ise en küçük daireler 1+0’lar 300 bin liradan başlayıp sitenin konseptine göre 500 bin liraya kadar çıkıyor. 1+1’lerde yaklaşık 400 bin lira bandından 700 bin lira bandına kadar çıkıyor. 2+1’lerde 1 milyona kadar yükselen fiyatlar görebiliriz” diye konuştu.

Gayrimenkul danışmanı Halil Baki (47) ise “Yeni Bornova’ olarak geçen Kazımdirik Mahallesi, ne satılık ne de kiralık daire kalmadığını dile getirdi.