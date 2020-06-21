Bayraklıdede dönüşüyor!

Günel, mahalledeki mevcut alt ve üstyapı sorunlarının en yakın zamanda giderileceğini söyledi. Mahallenin Kuşadası için önem taşıdığını belirten Günel, “Burası bizim gözbebeğimiz” dedi.



Muhtar Çiğdem Tektaş, “Başkanımız Ömer Günel’in samimiyetine güveniyoruz. Hizmet ve yatırım bekliyoruz” diye konuştu.



Sınav morali



Kuşadası Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi öğrencilere şans kurabiyesi, su ve maske dağıttı. Öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Ömer Günel, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu önemli günlerinde yanlarında olmak istedik” dedi.