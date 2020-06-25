Bayraklılılar yalnız değil

Aynı dönemde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan bin 638 kişinin de alışveriş ve ev ihtiyaçları giderildi. Öte yandan 507 hastaya evde bakım hizmeti verildi. 882 işyerinde fahiş fiyat denetimi yapıldı. Can dostların tedavisi gerçekleşti. Başkan Serdar Sandal, “Yurttaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz” dedi.