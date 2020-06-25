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    HaberlerEge Haberleri Bayraklılılar yalnız değil
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    25.06.2020 - 00:02 |

    Bayraklılılar yalnız değil

    Bayraklı Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaklaşık 16 bin aileye erzak desteğinde bulundu; 57 bin noktada dezenfeksiyon çalışması yaptı.

    Bayraklılılar yalnız değil

    Aynı dönemde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan bin 638 kişinin de alışveriş ve ev ihtiyaçları giderildi. Öte yandan 507 hastaya evde bakım hizmeti verildi. 882 işyerinde fahiş fiyat denetimi yapıldı. Can dostların tedavisi gerçekleşti. Başkan Serdar Sandal, “Yurttaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz” dedi.

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
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