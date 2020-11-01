Bayraklı’nın alüvyon zemini, yıkımın önünü açtı

Merkezi Seferihisar açıkları olan AFAD verilerine göre 6.6 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 100 kilometre ötede Bayraklı’da yıkım ve can kayıplarına neden oldu. Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, depremin merkez üssünün Bayraklı gibi hissedilmesinin nedenini ‘Zemin Büyütmesi’ etkisi ile açıkladı.

“İzmir’de nüfus yoğunluğu olan binalar yaş sınırını doldurmuş ve alüvyon dediğimiz deprem dalgalarını büyüten özellikte yumuşak zemine oturan bölgelerde yer alıyor. Bayraklı’nın büyük bölümü de bu bölgelerin başında geliyor” diyen Öziçer, “Ayrıca Atatürk Mahallesi’ndeki andezit kayalara çarpan deprem dalgaları geri dönerek bir kez daha Bayraklı’yı etkliyor” ifadelerini kullandı. Deprem dalgalarının her zeminde aynı şeklide hareket etmediğini açıklayan Öziçer, şöyle devam etti.

“Kayalık zeminlerde deprem dalgaları hızlı geçer ve az hissedilir. Ancak dolgu, balçık ve alüvyon zeminler deprem dalgasını içine çeker. Bu dasarsıntının genliğini çoğaltır ve yıkıcılık özelliğini artırır. Yani, ‘Zemin Büyütmesi’ faktörü devreye girer. Çözüm, zemin parametrelerinin jeofizik mühendislerince hesaplanıp binaların bu şekilde tasarlanması.”