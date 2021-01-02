Bayraklı’nın gururu emekçiler

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, personelin yeni yılını kutladı. Ana hizmet binasında katları tek tek gezen Sandal, “2021, daha yoğun iş yılımız olacak. Sizi seviyor ve güveniyoruz” dedi. Sandal, çikolata ve kolonya ikram etti. DİSK Genel İş 6 No’lu Şube’ye bağlı çalışanlar da şiddetli yağmura rağmen ana bina önünde toplanarak, Başkan Sandal’a yeni yıl sürprizi yaptı. Çalışanlara seslenen Sandal, “Sizlerle onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Biz bu kenti idare etmeye değil, yönetmeye ve yeniden inşa etmeye geldik. İmtiyazlı hiçbir sınıf olmayacak. Her zaman çalışan emekçinin hakkını savunacağız, yanında olacağız. Toplu sözleşme dışında kalan KHK’sız 120 kişilik çalışan da mağdur edilmeyecek. Hepinize mutlu yıllar diliyorum” diye konuştu.

‘Hiç kredi çekmedik’

Pandemi, deprem gibi tüm felaketlere rağmen 2 yılda bugüne kadar yapılanların 2 katı iş yaptıklarını sözlerine ekleyen Sandal, “Bu işleri yaparken de 102 milyon lira kredi borcumuzun 60 milyon lirasını ödedik. Hiç kredi çekmedik” dedi.