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    HaberlerEge Haberleri Bayraklıtepe’ye modern doku
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    29.05.2020 - 00:03 |

    Bayraklıtepe’ye modern doku

    Bayraklıtepe’ye modern doku

    Manisa Saruhanlı Belediyesi, koronavirüsle mücadeleyi sürdürürken belediye hizmetlerini de aksatmadan yerine getirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Dilek Mahallesi’nde Bayraklıtepe olarak bilinen bölgede düzenleme yapıldı. Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in talimatıyla çalışma başlatan Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye’ye ait olan kahvehanenin tadilat ve bakımı yaptı. Alana renkli parke taşları döşendi ve oturma bankları yerleştirildi. Önümüzdeki günlerde kameriyelerin de getirileceğini belirten Başkan Bilgin, “Salgın sürecini atlattıktan sonra vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde vakit geçirebileceği bir meydan oluşturduk” dedi.

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