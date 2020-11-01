Bayraklı’ya koştu...

İzmir’de yaşanan depremin ardından bölgeye sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bayraklı Yağcılar Apartmanı’nda arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı. Başkan Osman Zolan’ın talimatıyla bölgeye 2 arazöz, 2 pikap, 1 arama kurtarma aracıyla birlikte 16 personel hareket etti. Kısa sürede İzmir’e ulaşan ekipleri depremin en yoğun olarak etkilediği Bayraklı’da arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Başkan Zolan, “Dualarımız İzmir’le. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun” ifadesini kullandı.