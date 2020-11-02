02.11.2020 - 07:00 |
Bayraklı’ya koştu
Koronavirüs tedavisini tamamlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, depremde en büyük yıkımın yaşandığı Bayraklı’ya gitti, vatandaşların dertlerini dinledi.
Koronavirüs tedavisini tamamlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, depremde en büyük yıkımın yaşandığı Bayraklı’ya gitti, vatandaşların dertlerini dinledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ, “Resmi karantina süremin dolması üzerine, yaptırdığım Kovid-19 testimin negatif çıkmasıyla birlikte derhal Ankara’dan hareket ederek şehrime, hemşerilerimin yanına geldim” ifadesini kullandı.