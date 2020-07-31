Bayram bereketi

Ege Bölgesi’nin kıyı kesimleri, bayramda yoğunluk yaşadı. Çeşme’deki otellerin yüzde 99’u, tüm tedbirleri alarak kapılarını açtı. Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Yakup Demir, “Gelen konuklar gösterdiğimiz hassasiyeti görünce, tatillerini 2-3 gün uzatıyor. Bugüne kadar da hiçbir otelimizle ilgili bizlere ulaşan bir şikayet yok” diye konuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle hijyen önlemlerini artırıp, ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Kuşadası’ndaki otellere de, Kurban Bayramı tatili için yerli turistlerin ilgisi arttı.

Yüzde 70’i dolu

Kentte, ‘Güvenli Turizm Sertifikası’yla hizmet veren otellerdeki doluluk oranı yüzde 70’lere ulaştı. Bu durum, pandemi nedeniyle zor günler geçiren turizmciler tarafından sevinçle karşılandı. Kurban Bayramı boyunca Kuşadası’ndaki otellerde yer bulmanın zor olacağını belirten TÜRSAB Aydın BTK üyesi Fahrettin Çiçek, “Bayramda ilçemizdeki otellerde yüzde 70 ile 80 oranında doluluk bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Pandemi, kampçı yaptı!

Bayramda izole tatil geçirmek isteyenler ise Kuzey Ege’deki çadır ve karavan kamplarını tercih etti. Erdemit Körfezi’nde yoğunluk nedeniyle çadır ve karavanlara ayrılan alanlarda yer kalmadı. Ören sahilinde çadır kamp işleten Filiz Altın, “Bu yıl karavancıların sayısının arttığını görüyoruz. Daha önce beş yıldızlı otele gidenler, pandemiyle beraber kampçı olmaya başladı” dedi.

Sıkı denetim

Kamp alanlarına kendi çadırıyla gelerek konaklayanlardan bir geceliğine kişi başı 50, kampinge ait çadırda kalanlardan ve kendi karavanıyla gelenlerden kişi başı 60 lira alınıyor. Marmaris ve Datça’ya geçiş güzergahı olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası’nda, Kurban Bayramı denetimleri artırıldı. 24 saatte yüzde 40’ı ticari olmak üzere yaklaşık 25 bin araç kontrol edildi. Yolda, üç kilometreyi bulan kuyruklar oluştu.