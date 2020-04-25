Bayram böyle kutlanır

Koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda yapılamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları evlerde ve balkonlarda yapıldı. TBMM’nin 100. kuruluş yılının da kutlandığı unutlmaz günde tüm Ege, asılan bayraklar ve süslenen balkonlarla kırmızı-beyaza büründü. Çocuklar kadar büyüklerinde coşkuyla kutladığı 23 Nisan’ın en renkli görüntüleriyse İzmir’den geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, üstü açık otobüsle kentin sokaklarında dolaşıp bayramı kutladı. Soyer, annesinin Üçkuyular Meydanı’ndaki evinin önünden geçerken, “Annecim ellerinden öperim” diye seslendi. Öte yandan danslarıyla ve bandonun çaldığı marşlara ve şarkılara eşlik eden Soyer, sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu. Soyer’in otobüs üzerindeki yolculuğu Twitter’da Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.

Vosvoslarla şehir turu

Tüm Ege kentlerinde de üstü açık otobüslerle kent turuna ya da meydanlara çıkan başkanlar hemşehrilerinin coşkusuna eşlik etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye bandosuyla birlikte kentin sokaklarını turladı. Bir öğrencinin balkondan Andımızı okumasından duygulanan Sengel, “Güneşli günler gelecek, meydanlarda yine hep beraber olacağız” dedi. Sengel, tüm çocukları temsilen gök yüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 23 Nisan kutlamalarını, evlerinden çıkamayan çocukların ayaklarına götürdü. Yılmaz, içerisinde maskotların olduğu, çocuk şarkılarının çaldığı üzeri açık otobüs ve beraberindeki 10 adet vosvos ile şehir turu attı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli’nin caddelerini üstü açık otobüsle gezerek halkın bayramını kutladı. . Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarih 1920 yılına vurgu yapmak amacıyla saat 19.20’de başladı. 2020’ye gönderme yapmak üzere saat 20.20’de sona ermesi planlanan gezi halkın coşkusu sayesinde saat 22.20’de tamamlanabildi.

Mavişehir ışıl ışıl

Saatler 21.00’i gösterdiğindeyse tüm İzmir ve Ege balkonlara çıkıp İstiklal Marşı’nı okudu. Sokaklardaki belediye araçları korna ve sirenleriyle geceyi canlandırdı, havai fişek gösterileriyse gökyüzünü aydınlattı. Binlerce Karşıyakalı da aynı anda balkonlarına çıkarak hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla İstiklal Marşı’nı okudu. Sokakta vatandaşa eşlik eden Başkan Cemil Tugay, “Geçmişe saygı ve vefamız, bugünlere karşı büyük sorumluluğumuz ve yarınlara dair inancımızla; bir kez daha ‘Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Çocuklarımız!’ diyoruz” dedi.

Kınık Belediyesi’nin etkinliğiyse tüm ilçeyi müzikle doldurdu. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici’nin de katıldığı kutlamalarda Başkan Sadık Doğruer, emniyet ve jandarma personelleriyle beraber belediye binası önünden kortej yürüyüşüne başladı. Saat 21.00’de tüm ilçe büyük coşkuyla İstiklal Marşı’nı okudu.

Milas’ta da vatandaşlar, saat 21.00 itibariyle tek yürek oldu. Belediyenin anonsuyla pencerelere çıkanlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Balkona çıkan Başkan Muhammet Tokat, “Unutulmaz ve bir o kadar da özel bir anlar oluşturan etkinlik, Kovid-19 sürecinde herkese moral oldu” dedi. Milas Belediyesi daha sonra cadde ve sokaklardaki hoparlörlerden 23 Nisan şarkıları çalarak kutlamalara renk kattı.