BİST98.7590,60EURO7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bayram böyle kutlanır
    ABONE OL
    25.04.2020 - 00:08 |

    Bayram böyle kutlanır

    Ege’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 100. yılı, daha önce görülmemiş coşkuyla kutlandı. Salgın nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar Türk bayraklarıyla balkonlara, belediye başkanları da bandolar eşliğinde sokaklara çıktı, kentler cıvıl cıvıl oldu

    Bayram böyle kutlanır

    Koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda yapılamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları evlerde ve balkonlarda yapıldı. TBMM’nin 100. kuruluş yılının da kutlandığı unutlmaz günde tüm Ege, asılan bayraklar ve süslenen balkonlarla kırmızı-beyaza büründü. Çocuklar kadar büyüklerinde coşkuyla kutladığı 23 Nisan’ın en renkli görüntüleriyse İzmir’den geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, üstü açık otobüsle kentin sokaklarında dolaşıp bayramı kutladı. Soyer, annesinin Üçkuyular Meydanı’ndaki evinin önünden geçerken, “Annecim ellerinden öperim” diye seslendi. Öte yandan danslarıyla ve bandonun çaldığı marşlara ve şarkılara eşlik eden Soyer, sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu. Soyer’in otobüs üzerindeki yolculuğu Twitter’da Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.

    Bayram böyle kutlanır

    Vosvoslarla şehir turu

    Tüm Ege kentlerinde de üstü açık otobüslerle kent turuna ya da meydanlara çıkan başkanlar hemşehrilerinin coşkusuna eşlik etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye bandosuyla birlikte kentin sokaklarını turladı. Bir öğrencinin balkondan Andımızı okumasından duygulanan Sengel, “Güneşli günler gelecek, meydanlarda yine hep beraber olacağız” dedi. Sengel, tüm çocukları temsilen gök yüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 23 Nisan kutlamalarını, evlerinden çıkamayan çocukların ayaklarına götürdü. Yılmaz, içerisinde maskotların olduğu, çocuk şarkılarının çaldığı üzeri açık otobüs ve beraberindeki 10 adet vosvos ile şehir turu attı.

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli’nin caddelerini üstü açık otobüsle gezerek halkın bayramını kutladı. . Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarih 1920 yılına vurgu yapmak amacıyla saat 19.20’de başladı. 2020’ye gönderme yapmak üzere saat 20.20’de sona ermesi planlanan gezi halkın coşkusu sayesinde saat 22.20’de tamamlanabildi.

    Mavişehir ışıl ışıl

    Saatler 21.00’i gösterdiğindeyse tüm İzmir ve Ege balkonlara çıkıp İstiklal Marşı’nı okudu. Sokaklardaki belediye araçları korna ve sirenleriyle geceyi canlandırdı, havai fişek gösterileriyse gökyüzünü aydınlattı. Binlerce Karşıyakalı da aynı anda balkonlarına çıkarak hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla İstiklal Marşı’nı okudu. Sokakta vatandaşa eşlik eden Başkan Cemil Tugay, “Geçmişe saygı ve vefamız, bugünlere karşı büyük sorumluluğumuz ve yarınlara dair inancımızla; bir kez daha ‘Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Çocuklarımız!’ diyoruz” dedi.

    Kınık Belediyesi’nin etkinliğiyse tüm ilçeyi müzikle doldurdu. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici’nin de katıldığı kutlamalarda Başkan Sadık Doğruer, emniyet ve jandarma personelleriyle beraber belediye binası önünden kortej yürüyüşüne başladı. Saat 21.00’de tüm ilçe büyük coşkuyla İstiklal Marşı’nı okudu.

    Milas’ta da vatandaşlar, saat 21.00 itibariyle tek yürek oldu. Belediyenin anonsuyla pencerelere çıkanlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Balkona çıkan Başkan Muhammet Tokat, “Unutulmaz ve bir o kadar da özel bir anlar oluşturan etkinlik, Kovid-19 sürecinde herkese moral oldu” dedi. Milas Belediyesi daha sonra cadde ve sokaklardaki hoparlörlerden 23 Nisan şarkıları çalarak kutlamalara renk kattı.

     

    6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
    daha fazla video için
    Oyuncu çiftin 'hayat müşterek' paylaşımıGüldür Güldür Show’da İsmail ve Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente ve Alper Kul çifti, karantina günlerinde de sevenlerini güldürmeye devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    25 Nisan 2020 Ramazan İmsakiyesi - Sahur (imsak) ve iftar vakti | Sahur saat kaçta, oruç, iftar ne zaman?'

    25 Nisan 2020 Ramazan İmsakiyesi - Sahur (imsak) ve iftar vakti | Sahur saat kaçta, oruç, iftar ne zaman?'

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Mahiyet Ne Demek? TDK'ya Göre Mahiyet Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Mahiyet Ne Demek? TDK'ya Göre Mahiyet Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Sıradaki Haber