Bayram coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Mordoğan’daki Echo’da Ege konseri ile kutlandı. Konsere sanatçının arkadaşı Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve eşi Teoman Erdoğan ile çok sayıda davetli katıldı. Ege’nin daveti üzerine sahneye çıkan Başkan Erdoğan, birlikte ‘İzmir Marşı’nı okudu. Echo’nun koordinatörü Koray Hepenson, “Gönül isterdi ki binlerce kişinin katılımı ile güzel bir konser düzenleyelim, bu coşkuyu daha da artıralım. Yine bu günlere de şükür. Halkımızın kurallara uyması sayesinde bu günleri atlatacağız, güzel günler yakında. Kış aylarında da sürprizlerimiz olacak” diye konuştu.





