Bayram coşkusunu evlere taşıdılar

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde coşkuyla kutladı. Dernek üyeleri, “Bayram eve sığar, kalbimizden taşar” yazısıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. LİYAKAT Başkanı Berkay Eskinazi, Bayramı’nın 100. yılı olması nedeniyle çok ayrı bir önemi olduğuna dikkat çekti, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk milletinin istikbali olarak gördüğü çocuklara armağan ettiği bayramı, 100 yıldır sokaklarda, meydanlarda, okullarda coşkuyla kutluyorduk. Bu yıl ise öncekilerden biraz farklı. Ama heyecanımız aynı. Biz 23 Nisan’ı hep coşkuyla kutladık, yine öyle yapacağız” dedi.



Heyecanı paylaştılar



Evde Kal çağrısına uyarak, bayramı evden kutlayacaklarını söyleyen Eskinazi, “Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımızdan tarihlerini iyi öğrenmelerini, yarınları tarihlerinden aldıkları güçle inşa etmelerini istemişti. Biz de üzerimize düşeni yapıp, çocuklarımıza onların hikâyelerini anlatacağız” diye konuştu. LİYAKAT üyelerinin çocukları da bayram coşkusuna, hazırlanan kolaj çalışmasıyla ortak oldu. Dernek üyeleri çocuklarıyla birlikte; evlerimizdeyiz ama kalben yan yana ve birlikteyiz mesajı verdi.