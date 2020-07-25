Bayram hazırlıkları tamam

İzmir Büyükşehir Belediyesi yurttaşların Kurban Bayramı’nı sorunsuz geçirmesi için gerekli önlemleri aldı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu İzmir genelinde 332 kesim ile 251 satış yeri belirledi. Büyükşehir, yedi taşınabilir kurban konteyneriyle Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında kesim hizmeti verecek. Kesimler için ayrıca 12 çadır kurulacak. Büyükşehir’in gezici kurban kesim üniteleri de hizmet verecek. Bayraklı’da Doğançay Mezarlığı yanında (2 adet büyükbaş), Bornova Işıkkent Kurban Satış Alanı’nda (2 adet büyükbaş, 1 adet küçükbaş), Konak Kocakapı Mahallesi Yeşildere semtinde (2 adet büyükbaş) olmak üzere 6 adet büyükbaş, 1 adet küçükbaş kesim konteyneri bulunacak. 3 ilçedeki taşınabilir kurban konteynerleri için randevu alımı 27 Temmuz’da başlayacak. Yerel Hizmetler binalarından kesim sırası alınabilecek.

187 lira ceza

Belirlenmiş yerler dışında kesim yapan ya da atıklarını gelişigüzel atanlara 187 lira ceza kesilecek. Kesim sırasında kaçan hayvanların yakalanması için de bir ekip hazır bulunduracak.

Ekiplere 293 35 61 ve 293 35 64 numaralı telefonlardan ulaşılacak.