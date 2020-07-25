BİST119.2020.14EURO7.980.59USD6.850.10ALTIN418.590.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bayram hazırlıkları tamam
    ABONE OL
    25.07.2020 - 00:03 |

    Bayram hazırlıkları tamam

    Bayram hazırlıkları tamam

    İzmir Büyükşehir Belediyesi yurttaşların Kurban Bayramı’nı sorunsuz geçirmesi için gerekli önlemleri aldı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu İzmir genelinde 332 kesim ile 251 satış yeri belirledi. Büyükşehir, yedi taşınabilir kurban konteyneriyle Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında kesim hizmeti verecek. Kesimler için ayrıca 12 çadır kurulacak. Büyükşehir’in gezici kurban kesim üniteleri de hizmet verecek. Bayraklı’da Doğançay Mezarlığı yanında (2 adet büyükbaş), Bornova Işıkkent Kurban Satış Alanı’nda (2 adet büyükbaş, 1 adet küçükbaş), Konak Kocakapı Mahallesi Yeşildere semtinde (2 adet büyükbaş) olmak üzere 6 adet büyükbaş, 1 adet küçükbaş kesim konteyneri bulunacak. 3 ilçedeki taşınabilir kurban konteynerleri için randevu alımı 27 Temmuz’da başlayacak. Yerel Hizmetler binalarından kesim sırası alınabilecek.

    187 lira ceza

    Belirlenmiş yerler dışında kesim yapan ya da atıklarını gelişigüzel atanlara  187 lira ceza kesilecek. Kesim sırasında kaçan hayvanların yakalanması için de bir ekip hazır bulunduracak.

    Ekiplere 293 35 61 ve 293 35 64 numaralı telefonlardan ulaşılacak.

    24 Temmuz 2020 Milliyet'te Haftanın Özetiİşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tyt Fizik Konuları Ve Soru Dağılımı 2020 - Tyt'de Fizik Dersinden Hangi Konular Var?

    Tyt Fizik Konuları Ve Soru Dağılımı 2020 - Tyt'de Fizik Dersinden Hangi Konular Var?

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Tyt Türkçe Konuları Ve Soru Dağılımı 2020 - Tyt'de Türkçe Dersinden Hangi Konular Var?

    Tyt Türkçe Konuları Ve Soru Dağılımı 2020 - Tyt'de Türkçe Dersinden Hangi Konular Var?

    Sıradaki Haber