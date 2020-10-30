BAYRAM HEDİYESİ

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla merkez ve kırsal mahallelerin muhtarlarına, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. Başkan Akın, “Cumhuriyetimizin 97. yılına yakışır bir şekilde caddelerimizi, sokaklarımızı, evlerimizi, balkonlarımızı ve dükkanlarımızı şanlı bayrağımızla süsleyeceğiz” dedi.