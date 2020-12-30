Bayram ikramiyesi

Başkan Selman Hasan Arslan, belediye bünyesinde çalışan her bir işçi için en düşük maaşı net 3 bin 600 lira olarak açıkladı. Bunun yanında bayram ikramiyeleri başta olmak üzere çeşitli sosyal haklar da verildi. Başkan Arslan “Her bir işçimiz alın terinin ve emeğinin karşılığı olarak 1 Ocak’tan itibaren en az 3 bin 600 lira maaş alacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.