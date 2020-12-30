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    30.12.2020 - 00:05 |

    Bayram ikramiyesi

    Edremit Belediyesi’nde bir süredir devam eden sendika görüşmeleri geçtiğimiz günlerde anlaşma ile tamamlandı.

    Bayram ikramiyesi

    Başkan Selman Hasan Arslan, belediye bünyesinde çalışan her bir işçi için en düşük maaşı net 3 bin 600 lira olarak açıkladı. Bunun yanında bayram ikramiyeleri başta olmak üzere çeşitli sosyal haklar da verildi. Başkan Arslan “Her bir işçimiz alın terinin ve emeğinin karşılığı olarak 1 Ocak’tan itibaren en az 3 bin 600 lira maaş alacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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