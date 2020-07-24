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    HaberlerEge Haberleri Bayram öncesi borçları ödedi
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    24.07.2020 - 00:03 |

    Bayram öncesi borçları ödedi

    Bayram öncesi borçları ödedi

    Ayvalık Belediyesi, çalışanlarının geçmiş yıldan kalan maaş ve toplu sözleşmeden kaynaklanan alacaklarını bayram öncesi ödedi. Seçim öncesi ve sonrasında çözülmesi gereken en büyük sorunun mali disiplin olduğunu hatırlatan Başkan Mesut Ergin, sözünü tuttu. İlk yılda mali disiplin konusunda önemli ölçüde yol aldıklarını kaydeden Başkan Ergin, “Belediyenin yüz binlerce liralık icralık dosyasını kapatıp bir ödeme planına bağladık. Aralarında yedi-sekiz yıldır bekleyen 88 emeklimizin kıdem tazminatlarını ödedik. Gelirlerimizi arttırdık ama asıl önemlisi giderlerimizi azalttık. Maaş kaygısı yaşamayan çalışanlarımızın gözle görülür şekilde verim artışları oldu” dedi.

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