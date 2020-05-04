Bayram ziyaretleri öncesi temizlik

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde Sarıgöl ilçesi mezarlıklarında yabani ot temizliği, ilaçlama, ağaç budama ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Mezarlıklar Daire Başkanı Melek Demirbaş, “Ekiplerimiz, mezarlıkların kabir ziyaretlerinde daha düzenli ve temiz bulunması için çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.