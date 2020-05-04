04.05.2020 - 00:03 |
Bayram ziyaretleri öncesi temizlik
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde Sarıgöl ilçesi mezarlıklarında yabani ot temizliği, ilaçlama, ağaç budama ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Mezarlıklar Daire Başkanı Melek Demirbaş, “Ekiplerimiz, mezarlıkların kabir ziyaretlerinde daha düzenli ve temiz bulunması için çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.
Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.