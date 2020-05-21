'Bayrama kadar hepsini kapatsak ne güzel olur'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgınla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları twitter’daki Başkanın Günlüğü’nde halkla paylaşmayı sürdürüyor. Soyer, özellikle Askıda Fatura kampanyasına gösterilen ilgiyi takdirle takip ettiğini belirtti.



Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldığını dile getiren Soyer, “Bu kutsal ayın ruhuna uygun Askıda Fatura kampanyasını da hatırlatmak istiyorum. Askıdaki 8 bin 845 faturadan 5 bin 847’si kapatıldı. Ancak askıdaki faturanın tamamının bunlar olduğunu düşünmeyin. Askıya çıkan fatura sayısı her geçen gün artıyor. Bayrama kadar askıdaki tüm faturaları kapatıp yeni bir dayanışma destanı yazsak, ne güzel olur” dedi.



‘Maske’ vurgusu



İzmirlilere, Orhan Veli’nin yaşama sevinci aşılayan ‘Bir İş Var’ şiiriyle seslenen Soyer, şu vurguları yaptı: “Pandemi sürecinden çıkışta hijyen kurallarını belirleyen ‘Selluka sertifikasyon sistemi’ İzmir turizminin bu süreci en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde atlatmasını sağlayacak. İl Hıfzıssıhha Kurulu, neredeyse İzmir’in tamamında maskeyi zorunlu kıldı. Salgın devam ediyor yani. Bayram öncesi lütfen fiziki mesafe ve maske kurallarına özen gösterin.”





Yücel’den Sandal’a davet



Askıda Fatura kampanyasına CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel 3 adet fatura ödeyerek destek oldu. egepostasi.com’un haberine göre, desteğini sosyal medyadan duyuran Yücel ayrıca, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı da etiketledi, kendisini kampanyaya katılmaya davet etti.













Yücel, paylaşımında, “Büyükşehir Belediyemizin ‘Bizİzmir’ portalı üzerinden başlattığı ‘Askıda Fatura’ kampanyasına 3 adet fatura ödeyerek katıldım. Bu zor günleri, dayanışmamızı büyüterek aşacağız. Tüm hemşehrilerimizi dayanışmaya davet ediyorum. Sen de desteğe var mısın @Serdar Sandal?” dedi.



Kampanyaya katılmak isteyenler, ‘Biz İzmir’ web sitesi üzerindeki şu linki kullanabilir: https://www.bizizmir.com/AskidaFatura

