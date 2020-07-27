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    HaberlerEge Haberleri Bayrama tat katan ‘sağlıklı lezzetler’
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    27.07.2020 - 00:02 |

    Bayrama tat katan ‘sağlıklı lezzetler’

    Bayrama tat katan ‘sağlıklı lezzetler’

    Dünya ticaretinde ilk sıralarda yer alan Türk kuru meyvelerini iç pazara sunan İncir Evi, sağlıklı ürünleriyle bayrama hazır. Kuru meyveli çikolatalar, drajeler, barlar, reçeller ve tatlılar akraba ziyaretlerinin ve bayramların tercih edilen farklı alternatif seçeneği oldu. Koronavirüsle birlikte insanların sağlıklı gıdaya yöneldiğini belirten yetkililer, “Pandemi döneminde önemi ortaya çıkan vücut bağışıklığının bir numaralı dostu kuru meyveler, dikkat çeken inovatif sunumları, şık ambalajları ile özel günler ve Kurban Bayramı’nda sağlık ve lezzet arayan sevdiklerinize sunacağınız değerli bir hediyelik olacak. Onlarca ülkeye yaptığımız ihracat tecrübemizle ürünlerimizi ülkemizde de aynı kaliteyle sunuyoruz” dedi.

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