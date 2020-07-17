Bayramda ulaşım bir kuruş

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda toplu ulaşımın 1 kuruş olduğunu açıkladı. Tarife; 31 Temmuz, 1, 2, 3 ve 4 Ağustos günleri geçerli olacak. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, uygulamanın İZTAŞIT araçlarında da geçerli olacağını belirtti.