17.07.2020 - 00:02 |
Bayramda ulaşım bir kuruş
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda toplu ulaşımın 1 kuruş olduğunu açıkladı. Tarife; 31 Temmuz, 1, 2, 3 ve 4 Ağustos günleri geçerli olacak. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, uygulamanın İZTAŞIT araçlarında da geçerli olacağını belirtti.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.