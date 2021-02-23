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    23.02.2021 - 00:03 |

    Bayramiç Barajı tehdit altında

    Bayramiç Barajı tehdit altında

    Kazdağları’nın kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan baraj havzası, çiftçilerin tarla ve bahçelerini ilaçladıktan sonra çevreye gelişi güzel şekilde attıkları zirai ilaç kutularıyla doldu. Bayramiç Barajı için 2018 yılından beri uygulanan ‘Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi’ projesine rağman ortaya çıkan görüntüler tepkilere neden oldu.

    2020 yılı haziran ayına kadar 8 ton zirai ambalaj atığı konteynerlerde toplanarak bertaraf edildi ancak çiftçilerin duyarsızlığıyla kirliliğin önüne geçilemedi. Kazdağları’ndaki karları eriten son yağmurların, önüne kattığı her şeyi baraj havzasına taşımasıyla atıklar gün yüzüne çıktı. Atıklar, dağdan yağmur sularıyla birlikte baraj suyuna karıştı. Zirai ilaç atıklarının doğaya bırakılmaya devam etmesi halinde Bayramiç Barajı’ndaki tehlikenin artacağına dikkat çekildi. Bölge sakinleri de, köylere zirai ilaç atıklarını atmak için konulan konteynerlerin boş durduğunu diye getirdi. l DHA

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