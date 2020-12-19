Bayramiç helvası tescillenecek

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinin 1800’lü yıllardan bugünlere ulaşan lezzeti tahin helvası için Kaymakamlık tarafından coğrafi mahreç işareti tescil çalışması başlatıldı. İlçe halkının çok sevdiği helva, düğünlerde gelinlere ve sağdıçlara özel ambalajıyla hediye ediliyor. Birçok kişi tarafından üretilen helvalar, iç pazarın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu, tahin helvasının son dönemlerde fabrikasyon aşamasına ulaştığını ve Avrupa Birliği ülkeleri dahil dünyanın çeşitli yerlerine ihracatının yapıldığını da söyledi.