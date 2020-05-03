BİST101.110-0.48 EURO7.710.85USD7.010.35ALTIN383.451.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bayramlarında da üretimi sürdürdüler
    ABONE OL
    03.05.2020 - 00:01 |

    Bayramlarında da üretimi sürdürdüler

    Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı’nda, Diyarbakır’dan getirilen mevsimlik işçiler, Kumkale Ovası’ndaki tarlalarda sosyal mesafe kurallarına uyarak, çapa salladı.

    Bayramlarında da üretimi sürdürdüler

    Hava sıcaklığının 23 derece olduğu kentte, karpuz tarlasında toprağı havalandırmak için çapa yapan kadın ve erkek işçiler, yine işlerinin başında çalışarak 1 Mayıs’ı geçirdi. Çanakkale merkezine bağlı Tevfikiye Köyü’nde tarım yapan İsmail Gökmen Albayrak, “İşçi Bayramı da olsa işçi işinin başında olması lazım. İşe en çok sarılacağımız zaman bu zamandır. Bu ülkeyi işçi ve çiftçi kalkındırır. Gıda olmadan yaşam olmaz. Çiftçi evde oturursa, üretim olmaz. Üretim olmayınca insanlar aç kalır. Aç kalınca da yaşam olmaz. Bizde o yüzden gece gündüz gıda üretmeye çalışıyoruz” dedi. 

      Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.
      daha fazla video için
      Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktıANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde yol kontrolü yapan polis, caddede ilerleyen su kaplumbağasını fark ederek trafiği durdurduktan sonra yol kenarındaki parka bıraktı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

      Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

      Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

      Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

      Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

      Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

      Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

      Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

      Sıradaki Haber