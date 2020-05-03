Bayramlarında da üretimi sürdürdüler

Hava sıcaklığının 23 derece olduğu kentte, karpuz tarlasında toprağı havalandırmak için çapa yapan kadın ve erkek işçiler, yine işlerinin başında çalışarak 1 Mayıs’ı geçirdi. Çanakkale merkezine bağlı Tevfikiye Köyü’nde tarım yapan İsmail Gökmen Albayrak, “İşçi Bayramı da olsa işçi işinin başında olması lazım. İşe en çok sarılacağımız zaman bu zamandır. Bu ülkeyi işçi ve çiftçi kalkındırır. Gıda olmadan yaşam olmaz. Çiftçi evde oturursa, üretim olmaz. Üretim olmayınca insanlar aç kalır. Aç kalınca da yaşam olmaz. Bizde o yüzden gece gündüz gıda üretmeye çalışıyoruz” dedi.