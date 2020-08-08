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    HaberlerEge Haberleri BAYSEM, yüzde 96 başarı oranı yakaladı
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    08.08.2020 - 00:03 |

    BAYSEM, yüzde 96 başarı oranı yakaladı

    Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (BAYSEM) eğitim alarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 295 öğrenciden 280’i barajı geçti.

    BAYSEM, yüzde 96 başarı oranı yakaladı

    Yüzde 96’lık başarı oranıyla Bayraklı’nın gururu olan öğrencilerden Türkiye 28’incisi Eda Civlez ve dereceye girenler, Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti. Türkiye’nin en nitelikli üniversitelerinde eğitim alma imkanı yakalayan gençleri tebrik eden Başkan Sandal, “Tek dileğimiz Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmayın. Ülkemizin temel değerlerine sahip çıkın. Bundan sonraki süreçte de sizin için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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