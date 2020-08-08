BAYSEM, yüzde 96 başarı oranı yakaladı

Yüzde 96’lık başarı oranıyla Bayraklı’nın gururu olan öğrencilerden Türkiye 28’incisi Eda Civlez ve dereceye girenler, Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti. Türkiye’nin en nitelikli üniversitelerinde eğitim alma imkanı yakalayan gençleri tebrik eden Başkan Sandal, “Tek dileğimiz Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmayın. Ülkemizin temel değerlerine sahip çıkın. Bundan sonraki süreçte de sizin için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.