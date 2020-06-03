03.06.2020 - 07:00 |
BAYSEM’den yeni döneme merhaba!
Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi BAYSEM’de ücretsiz lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kursları için ön kayıtlar başlıyor.
Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi BAYSEM’de ücretsiz lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kursları için ön kayıtlar başlıyor. 15 Haziran’dan itibaren kayıt yaptırabilecek öğrenciler, daha sonra yazılı sınava alınacak. Başkan Serdar Sandal, “BAYSEM, her yıl birçok öğrenciye hayallerindeki okullarda eğitim alabilmeleri için fırsat tanıyor” diye konuştu.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.