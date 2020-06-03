BAYSEM’den yeni döneme merhaba!

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi BAYSEM’de ücretsiz lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kursları için ön kayıtlar başlıyor. 15 Haziran’dan itibaren kayıt yaptırabilecek öğrenciler, daha sonra yazılı sınava alınacak. Başkan Serdar Sandal, “BAYSEM, her yıl birçok öğrenciye hayallerindeki okullarda eğitim alabilmeleri için fırsat tanıyor” diye konuştu.