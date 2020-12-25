BBFO’ya iki ödül

Geleceğinin sinema sanatçılarını yetiştirmek amacıyla 2011 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Bornova Belediyesi Film Ofisi’nin (BBFO) yapım desteği verdiği yönetmen Furkan Koçoğuları’na ait ‘Sayıklamalar’ adlı kısa film, Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görüldü. Yine BBFO’nun katkılarıyla çekilen Okan Erünsal’ın yönetmeni olduğu CESS adlı belgesel film ise mansiyon aldı.