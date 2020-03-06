Bebeği kurtaran memura çeyrek altın

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçedeki devlet hastanesinde bir bebeğin nefes borusuna kaçan poğaçayı çıkararak bebeğin hayatını kurtaran, VHKİ memuru Hüseyin Sarıkaya’yı çeyrek altınla ödüllendirdi. Bilgin, Başhekim Salim Babuş ile memur Hüseyin Sarıkaya’yı kabul etti; yediği poğaçanın nefes borusuna kaçması sonucu bayılan 1,5 yaşındaki İsa Akman’a müdahale eden Sarıkaya’yı çeyrek altınla ödüllendirdi.