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    HaberlerEge Haberleri Bebeğine doya doya sarıldı...
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    18.10.2020 - 00:02 |

    Bebeğine doya doya sarıldı...

    İzmir’de doğuma 4 gün kala koronavirüs olduğu belirlenen anne Seylan Bozkurt Güneş, oğlu Ata’yı kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

    Bebeğine doya doya sarıldı...

    Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 5.5 ay evinden çıkmayan Güneş, kendisini ziyaret eden bir yakınından virüs kaptı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Güneş, solunum sıkıntısı nedeniyle doğuma 4 gün kala tedavi altına alındı. Bu süreçte sağlık personelinin özenli bakımıyla 3.5 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren Güneş, 10 gün sonra taburcu oldu. Bebeğine doya doya sarılan Güneş, “En büyük korkularımdan birisi de hastalığımı bebeğime bulaştırmaktı” dedi. l AA

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