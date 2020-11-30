‘Bebekler yaşamalı’

Bebek Kutusu adı verilen sistemle bebeklerin sokağa terk edilmekten kurtulduğuna, yaşama şansına kavuştuğuna dikkat çeken Şakar, “Hastanenin dış duvarına yerleştirilen, ancak duvarın iç tarafında da bir kapağı bulunan, konforlu ve korunaklı Bebek Kutusu’na istenmeyen bebeğin konularak kutunun kapağının kapatılmasıyla içindeki alarm çalmaya başlıyor. Yavru 2-3 dakika içinde personel tarafından, bölmenin hastane içindeki tarafından alınıyor. Kutunun içinde bebeği bırakanlara hitaben yazılmış bir mektup da bulunuyor. Mektupta, bebeğin bakımının 8 hafta boyunca devlet tarafından yapılacağı ve ebeveynleri 2 ay içerinde bebeğini almaya gelmezse evlatlık verileceği hatırlatılıyor” dedi.