Beçin Kalesi’ndeki evlere restorasyon

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, şube müdürleri ile birlikte Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MİTSO) ziyaret etti. UNESCO’nun geçici dünya mirası listesinde yer alan Milas’taki Beçin ortaçağ kentinde bulunan kale içindeki evleri restore edip turizme kazandırmayı düşündüklerini belirten Bingöl, iş insanlarından destek istedi. Bölgede arkeolojik çalışmaların devam ettiğini belirten Bingöl, “Beçin Kalesi içinde, yaklaşık 20 kadar tek katlı küçük ev var. Bu evleri turizme kazandırabiliriz. Her evi bir işadamı restore ettirebilir” dedi.

İş dünyasına çağrı

Milas’ta, Hekatomnos Anıtmezarı ile Beçin olmak üzere UNESCO’nun geçici dünya mirası listesinde iki önemli değer olduğunu dile getiren MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Hem Hekatomnos Anıtmezarının hem de Beçin’in tanıtımı için posta pulları ve anı tabakları bastırdık. İş dünyasına da restorasyonlara destek olmaları çağrısında bulunacağız” diye konuştu.