BİST1.2911.54EURO9.09-0.07USD7.68-0.06ALTIN465.800.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Beçin Kalesi’ndeki evlere restorasyon
    ABONE OL
    16.11.2020 - 00:02 |

    Beçin Kalesi’ndeki evlere restorasyon

    Beçin Kalesi’ndeki evlere restorasyon

    Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, şube müdürleri ile birlikte Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MİTSO) ziyaret etti. UNESCO’nun geçici dünya mirası listesinde yer alan Milas’taki Beçin ortaçağ kentinde bulunan kale içindeki evleri restore edip turizme kazandırmayı düşündüklerini belirten Bingöl, iş insanlarından destek istedi. Bölgede arkeolojik çalışmaların devam ettiğini belirten Bingöl, “Beçin Kalesi içinde, yaklaşık 20 kadar tek katlı küçük ev var. Bu evleri turizme kazandırabiliriz. Her evi bir işadamı restore ettirebilir” dedi.

    İş dünyasına çağrı

    Milas’ta, Hekatomnos Anıtmezarı ile Beçin olmak üzere UNESCO’nun geçici dünya mirası listesinde iki önemli değer olduğunu dile getiren MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Hem Hekatomnos Anıtmezarının hem de Beçin’in tanıtımı için posta pulları ve anı tabakları bastırdık. İş dünyasına da restorasyonlara destek olmaları çağrısında bulunacağız” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı! Korkutan artış devam ediyor...

    Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı! Korkutan artış devam ediyor...

    Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

    Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    15 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum nedir?

    15 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum nedir?

    Sıradaki Haber