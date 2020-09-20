BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Behçet Akal adı, kitap kulübünde yaşayacak
    ABONE OL
    20.09.2020 - 00:02 |

    Behçet Akal adı, kitap kulübünde yaşayacak

    Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi’nin içine geçen yıl kurulan Büyüktanır Homeros Kütüphanesi bünyesindeki kitap kulübüne, İzmir Barosu’nun sevilen avukatı Behçet Akal’ın ismi verildi.

    Behçet Akal adı, kitap kulübünde yaşayacak

    İsim verme törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Murat Aydın, 2015 yılında vefat eden Akal’ın eşi, çocukları ve torunları katıldı. Katılımcılar, sohbet eşliğinde kütüphaneyi ve kitap kulübünü gezdi. Ardından kitap kulübüne destekte bulunan Akal’ın ailesine teşekkür plaketi verildi. Plaketleri Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay Akal’ın çocukları Hande Kalkan ve Alper Akal’a takdim etti. Aile üyeleri, Karşıyaka Belediyesi’ne teşekkür etti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Terör örgütüne bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

    Son dakika... Terör örgütüne bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Bakan Selçuk gazilerle buluştu

    Bakan Selçuk gazilerle buluştu

    Sıradaki Haber