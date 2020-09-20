Behçet Akal adı, kitap kulübünde yaşayacak

İsim verme törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Murat Aydın, 2015 yılında vefat eden Akal’ın eşi, çocukları ve torunları katıldı. Katılımcılar, sohbet eşliğinde kütüphaneyi ve kitap kulübünü gezdi. Ardından kitap kulübüne destekte bulunan Akal’ın ailesine teşekkür plaketi verildi. Plaketleri Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay Akal’ın çocukları Hande Kalkan ve Alper Akal’a takdim etti. Aile üyeleri, Karşıyaka Belediyesi’ne teşekkür etti.