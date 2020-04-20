20.04.2020 - 00:03 |
Bekçilerden yaralı köpeğe şefkat eli
MUĞLA’DA yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından devriye görevi yapan bekçiler, İskele Mahallesi Sevgi Yolu’nda yaralı bir köpek buldu.
Ayağından yaralı olduğu görülen köpek, veterinere götürüldü. Ekipler, sahipsiz can dosta mama ve su yardımında da bulundu. l AA
Gözlem süreleri biten işçiler alkışlarla uğurlandıKaradağ'dan getirilen 479 işçi, corona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman'da kaldıkları yurtta 14 günlük karantina sürelerinin ardından alkışlarla memleketlerine gönderildi.