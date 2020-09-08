Bekilli’nin altyapı problemi tarih oldu

Arıza çıkan içme suyu hatlarıyla kanalizasyon hatlarında yaşanan sorunlar giderildi. DESKİ, 5 bin 820 metre içme suyu, 500 metre kanalizasyon hattı, 705 metre yağmur suyu hattı döşedi. 235 ve parsel bağlantısını yaptı. Denizli’nin dört bir yanında geleceğe eser bırakmaya çalıştıklarını kaydeden Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “Bugüne kadar pek çok ilçemizde altyapı sorununu çözdük, çözmeye de devam ediyoruz. Vatandaşımıza sabrından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehirden kömür denetimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ısınmadan kaynaklanan soba ve kaloriferlerin neden olduğu hava kirliliğini önlemek için kömür satış noktalarında denetimlere başladı. Ekipler, kömür satışı yapılan noktalarda rastgele seçilen torba kömürlerden numune alarak, tahlil için laboratuvara gönderiyor. Burada bir dizi işlemden geçen kömürün kalitesinin yeterli düzeyde olup olmadığı tespit ediliyor. Denetimlerde ayrıca kömür satışı yapan işletmelerin yeterlilik belgelerinin olup olmadığı da kontrol ediliyor.