Bekle’den TBMM’ye teşekkür

Kutlamaların kendisi ve Roman vatandaş için büyük anlam ifade ettiğini belirten AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, “8 Nisan, Romanlara yönelik ırkçılık, ayrımcılık ve önyargılara karşı mücadele için bir çağrıdır. Tüm partilerin kutlaması bize mutluluk verdi. Ortak aklın vuku bulduğunu gördük, teşekkür ediyorum” dedi. Kovid-19 salgını dolayısıyla Roman vatandaştan çok fazla talep aldıklarını belirten Bekle, “Bu sürece en hazırlıksız yakalanan grupların Romanlar olduğunu biliyoruz. Günübirlik geçinen ve hayata sımsıkı sarılan insanlarımızın sorunlarının çözüme kavuştuğunu hep birlikte göreceğiz. İlgili bakanlıklarımızla istişare ediyoruz” dedi.