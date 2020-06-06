Beklenen haber geldi

Aydın Ticaret Borsası’nın kentin tarım ürünlerinin dünya çapında tanınması amacıyla sürdürdüğü çalışmalar meyvesini veriyor. “Aydın Kestanesi” coğrafi işareti için 8 Eylül 2015 tarihinde Avrupa Birliği’ne (AB) müracaat yaptıklarını ve beş yılın ardından mutlu haberi aldıklarını belirten borsa Başkanı Fevzi Çondur, “AB nezdinde tescil başvurumuz 04.06.2020 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlandı. Üç aylık itiraz sürecinde bir sorun yaşanmaması durumunda “Aydın Kestanesi” AB’den onay alacak. Başvuru hazırlıkları aşamasında danışmanlığımızı yürüten Huriye Özener’e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Prof. Dr. Engin Ertan’a, desteğini eksik etmeyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi sunarım” dedi.



‘Çalışmaya devam’



Sürecin olumlu sona ermesi durumunda Aydın Kestanesi’nin dünya pazarlarında daha fazla talep görüp yüksek fiyatlara satılacağını dile getiren Çondur, “Aralık 2010’da Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan coğrafi işaret başvurusundan bugünlere geldik. 2014 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil almıştık. Tanıtım çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek” ifadelerini kullandı.