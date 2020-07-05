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    HaberlerEge Haberleri Beklenen ihaleye altı firmadan teklif geldi
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    05.07.2020 - 00:02 |

    Beklenen ihaleye altı firmadan teklif geldi

    Beklenen ihaleye altı firmadan teklif geldi

    İzmir-Aydın Otoyolu’nun devamında yer alan ve İzmir’den Antalya’ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu’nun ihalesi önceki gün yapıldı.

    Bir saatte yolculuk

    Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir ile Antalya’yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağının yapım ihalesine altı firmadan teklif geldi.

    Otoyol inşaatı, ihalenin sonuçlanmasının ardından üç yıl içinde tamamlanacak ve tamamlandığında iki şehir arasındaki seyahat süresi bir saate düşecek. Otoyol projesi yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek.

    140 kilometrelik otoyol ve 23 kilometrelik bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğundaki proje, mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı’ndan başlayıp Dalaman üzerinden Yenipazar’a ulaşacak. Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam edecek otoyol, Kocabaş mevkisinde sona erecek. 

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