Beklenen onay geldi

Konak Belediyesi’nin aralık ayı meclisinde oybirliğiyle onaylanan Gültepe planları, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden de oybirliğiyle geçti. Karara göre Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel mahallelerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi onaylandı. Konak’ın kentsel dönüşümünün somut adımlarının atılmasının Gültepe’yle başladığını belirten Başkan Abdül Batur, şunları söyledi:

Yeşil alan artıyor

“Konak’ın eskiyen yüzünü yenilemek, gelişmesi gereken noktalardaki çalışmaları yapmak için göreve geldik. Gültepe, yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen bir bölge.

Seçim öncesinde burayı ‘Narlıdere’den daha güzel yapacağız’ demiştik. Sözümüzü tutuyoruz.” Gültepe’de 14 mahalleyi kapsayan 300 hektarlık alanın revize edilen planları, artırılan sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla dikkat çekiyor. Mevcut halinde kişi başına 0.86 metrekare yeşil alan yer alırken, yeni planlarda bu rakam kişi başına 9 metrekareye yükseltildi. 45 hektarlık sosyal donatı alanı da 95 hektara çıkarıldı.