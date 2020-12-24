‘Bel ağrısı için uzmana gidin’

Bel ağrısının birçok nedeni olduğunu kaydeden Kayar, “Bunlar, uzman doktor kontrolünde incelenerek karar verilmesi gereklidir. Bel fıtığına bağlı şikâyetler, genelde bel ağrısı ile bacakta uyuşma, yanma, kasılma ve güçsüzlüktür. Bunun haricinde bel eklemlerindeki kireçlenmeler, skolyoz dediğimiz eğrilikler, bel omurlarını zorlayıcı aktiviteler, kemiklerdeki kırıklaşmalar, omurga içinde ve çevresinde gelişen tümörler, romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, iç organ ağrıları da bel ağrısına neden olabilir. Kesin tanı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının incelemesi sonrası konmalıdır” dedi.