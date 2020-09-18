Belarus’la eğitim köprüsü

Yaşar Üniversitesi ile Belarus Devlet Üniversitesi arasında işbirliği protokolü ve öğrenci değişim anlaşması imzalandı. Aynı zamanda çift diploma ile akademisyenler arasında ortak araştırma fırsatları da görüşüldü. Törende konuşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, uluslararasılaşmanın üniversitenin temel değerlerinden biri olduğunu belirtti, “Uluslararası ilişkilerin gelişmesi için gerekli koşulları yaratıyoruz. Çünkü uluslararası öğrenci ve akademisyenlerle iletişim kurmanın, insanların dünyayı farklı bir perspektiften görmelerini, böylece yeni kültürler ve ülkeler hakkında bilgi edinmelerini sağladığını düşünüyoruz” dedi.



İşbirliği mesajı



Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak da, “Bundan sonraki ilişkilerimiz ve aramızda gerçekleştireceğimiz başka anlaşmalar için de bir adım olarak görüyorum. Belarus ve Türkiye için neler yapabiliriz buna bakacağız. İki ulus, tarih boyunca hiçbir sorun yaşamadı. Bilim ve bilgi ortak noktamız olarak bir araya gelebilir” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ise, iki ülkenin bulundukları konum sayesinde kültürel ilişkileri ve ticareti geliştirme fırsatına sahip olduklarını ifade etti, şunları vurguladı:



Vizyon katıyor



“Amacımız, öğrencilerin eğitim ufuklarını genişletmek ve hem ülkeler hem de kurumlar hakkında eğitimsel ve kültürel bilgi edinme fırsatına sahip olmalarını sağlamak.” Belarus Devlet Üniversitesi (BSU) Rektör Yardımcısı Konstantin Kozadaev de eğitim olanaklarından bahsetti.