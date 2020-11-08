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    HaberlerEge Haberleri Belçika’dan 200 bin lira yardım geldi
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    08.11.2020 - 02:50 |

    Belçika’dan 200 bin lira yardım geldi

    Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Belçika temsilcileri, Karşıyaka Dayanışma Platformu’nun, depremzedelere yardım etmek amacıyla başlattığı kampanyaya nakdi destekte bulundu.

    Belçika’dan 200 bin lira yardım geldi

    Dernek temsilcileri Özge Soytok Bodur, Asaf Taşlıdere ve Nilayda Güler, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret edip 168 bin lira bağışta bulundu. Yapılan bağış, Karşıyaka Dayanışması Platformu’nda kayıtlı bulunan evi mühürlenmiş vatandaşlara ulaştırılacak. Ayrıca dernek, evi mühürlenmiş depremzedeleri ziyaret ederek her bir depremzedeye 5 bin lira olmak üzere 8 depremzedeye toplamda 40 bin liralık yardımı ilk elden takdim etti.

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