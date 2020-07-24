Belediye bağından bereket fışkırdı

20 ton rekolte beklediklerini açıklayan Başkan Erhan Kılıç, “Bucalılara iyi tarımla gelir elde etmenin mümkün olduğunu göstereceğiz” dedi.

Geçmişte bağları ve üzümüyle adını duyuran Buca’da, asırlık kültür yeniden canlanıyor. Buca Belediyesi’nin toplam 13 dönümlük alana ektiği bin 425 fideden 20 ton rekolte bekleniyor. Ağustos sonundaki bağ bozumunda toplanacak üzümlerin Bucalılara ücretsiz ulaştırılacağını ifade eden Başkan Erhan Kılıç, şöyle konuştu:

“Buca’nın bereketli topraklarının betonlaşmayla değil, üretimle yaşaması için bu yıl tarımsal yatırımlara ağırlık verdik. Buca’nın üzümleri eski günlerinde olduğu gibi ağızlara tat, sofralara bereket olacak. Mevcut bağımızın yanı sıra 12 dönümlük alanda yeni bir geleneksel bağ kuracağız. Bu bağda tamamen Buca’nın sembolü olan razakı üzümlerini yetiştirip yeniden markalaştıracağız. 2021 nisan ayında yeni bağımızı kurmayı planlıyoruz. Buca’nın kırsal kesimlerindeki tarıma elverişli arazileri ranta değil, üretime açmamız lazım. Belediye arazilerinde gerçekleştirdiğimiz üretimlerle, hemşehrilerimize iyi tarımla gelir elde etmenin mümkün olduğunu göstermek istiyoruz.”

Ürün çeşitliliğiyle gen bankası olarak da hizmet veren bağlarda, Buca’ya özgü razakı üzümünden benekli sultaniye, Mevlana üzümünden Bornova misketine toplam 13 çeşit üzüm bulunuyor.