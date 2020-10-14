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    HaberlerEge Haberleri Belediye, bir tık uzaklıkta
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    14.10.2020 - 00:03 |

    Belediye, bir tık uzaklıkta

    Karabağlar Belediyesi’nin, hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan dijitalleşme çalışmaları, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

    Belediye, bir tık uzaklıkta

    Pandemi döneminde kalabalığa girmek zorunda kalmadıklarını belirten vatandaşlar, “Rahat bir şekilde ödeme yapıp belgelerimizi alabiliyoruz” diyor. Dijitalleşme çalışmalarıyla toplum sağlığını korumayı amaçladıklarını da kaydeden Başkan Muhittin Selvitopu da, “Vatandaşlarımızdan, belediyemizin dijital altyapısını kullanmalarını istiyoruz” diye konuştu. Belediyenin sitesi üzerinden imar, emlak vergi işlemleri, çevre temizlik, ilan ve reklam vergi beyannameleri, nikâh başvuruları yapılabiliyor.

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