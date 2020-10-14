Belediye, bir tık uzaklıkta

Pandemi döneminde kalabalığa girmek zorunda kalmadıklarını belirten vatandaşlar, “Rahat bir şekilde ödeme yapıp belgelerimizi alabiliyoruz” diyor. Dijitalleşme çalışmalarıyla toplum sağlığını korumayı amaçladıklarını da kaydeden Başkan Muhittin Selvitopu da, “Vatandaşlarımızdan, belediyemizin dijital altyapısını kullanmalarını istiyoruz” diye konuştu. Belediyenin sitesi üzerinden imar, emlak vergi işlemleri, çevre temizlik, ilan ve reklam vergi beyannameleri, nikâh başvuruları yapılabiliyor.