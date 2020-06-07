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    HaberlerEge Haberleri Belediye çalışanına doğum günü izni
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    07.06.2020 - 00:02 |

    Belediye çalışanına doğum günü izni

    Belediye çalışanına doğum günü izni

    Kadın personele ayda ilave bir gün izin verip, toplu iş sözleşmesi imzaladığı sendika tarafından “Kadın Dostu Belediye” olarak ilan edilen Tire Belediyesi yine bir ilke imza attı. İnsan odaklı bir belediye olduklarını dile getiren Başkan Salih Atakan Duran, çalışanların doğum günlerinde idari izinli olacağını duyurdu. Eğer personelin doğum günü hafta sonu ya da resmi tatil günlere denk gelirse personel izin hakkını ilk mesai gününde kullanabilecek.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.
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