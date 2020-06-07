Belediye çalışanına doğum günü izni

Kadın personele ayda ilave bir gün izin verip, toplu iş sözleşmesi imzaladığı sendika tarafından “Kadın Dostu Belediye” olarak ilan edilen Tire Belediyesi yine bir ilke imza attı. İnsan odaklı bir belediye olduklarını dile getiren Başkan Salih Atakan Duran, çalışanların doğum günlerinde idari izinli olacağını duyurdu. Eğer personelin doğum günü hafta sonu ya da resmi tatil günlere denk gelirse personel izin hakkını ilk mesai gününde kullanabilecek.