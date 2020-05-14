14.05.2020 - 00:01 |
Belediye, çınarlara yardım eli uzatıyor
Bodrum Belediyesi, koronavirüs dolayısıyla evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara kapı kapı dolaşarak ulaşmaya devam ediyor.
Bu kapsamda geçen ay, iletişim bilgileri bulunan 65 yaş ve üzerinde 5200 vatandaşa telefonla aranarak ulaşıldı, diğerleri ise ziyaret edilmeye başlandı. Herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı soruldu, talepleri alındı.
İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.