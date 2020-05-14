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    HaberlerEge Haberleri Belediye, çınarlara yardım eli uzatıyor
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    14.05.2020 - 00:01 |

    Belediye, çınarlara yardım eli uzatıyor

    Bodrum Belediyesi, koronavirüs dolayısıyla evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara kapı kapı dolaşarak ulaşmaya devam ediyor.

    Belediye, çınarlara yardım eli uzatıyor

     Bu kapsamda geçen ay, iletişim bilgileri bulunan 65 yaş ve üzerinde 5200 vatandaşa telefonla aranarak ulaşıldı, diğerleri ise ziyaret edilmeye başlandı. Herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı soruldu, talepleri alındı.

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