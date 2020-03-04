04.03.2020 - 00:01 |
Belediye, doğal afet el kitapçığı dağıtıyor
Gaziemir Belediyesi, doğal afetler konusunda vatandaşların gerekli tedbirleri alması ve bilinçlenmesi için 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında doğal afet el kitapçığı hazırladı.
1 Mart’tan itibaren dağıtılmaya başlandığını belirten Başkan Halil Arda, “Kitapçığımızda afet sonrası toplanma alanlarının haritası da bulunuyor” dedi.
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.