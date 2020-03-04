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    HaberlerEge Haberleri Belediye, doğal afet el kitapçığı dağıtıyor
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    04.03.2020 - 00:01 |

    Belediye, doğal afet el kitapçığı dağıtıyor

    Gaziemir Belediyesi, doğal afetler konusunda vatandaşların gerekli tedbirleri alması ve bilinçlenmesi için 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında doğal afet el kitapçığı hazırladı.

    Belediye, doğal afet el kitapçığı dağıtıyor

    1 Mart’tan itibaren dağıtılmaya başlandığını belirten Başkan Halil Arda, “Kitapçığımızda afet sonrası toplanma alanlarının haritası da bulunuyor” dedi.

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