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    HaberlerEge Haberleri Belediye ekipleri dur durak bilmiyor
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    20.02.2021 - 07:00 |

    Belediye ekipleri dur durak bilmiyor

    Söke Belediyesi, merkez ve çevre yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

    Belediye ekipleri dur durak bilmiyor

    Söke Belediyesi, merkez ve çevre yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Eşzamanlı olarak Yenidoğan Mahallesi 67. Sokak’ta yol söküm çalışması, Tuzburgazı ve Yamaç mahallelerinde de yol yenileme işlemleri yürüyor. Söke merkez ve Savuca Mahallesi’nde bakım onarım yapılıyor. Yenidoğan Mahalle Muhtarı Tuncay Tunç, “Belediyemizin çalışmalarından yana çok memnunuz. Başkanımız Levent Tuncel ve ekibini her zaman yanımızda görüyoruz” dedi.

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